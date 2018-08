Beļģijas Grand Prix izcīņas starts atmiņā paliks ar incidentu, kurā vācu braucējs Niko Hilkenbergs no Renault nepaspēja sabremzēties un ietriecās McLaren pilota Fernando Alonso vadītās formulas aizmugurē, to sagriežot un pasviežot gaisā. Alonso formula uzkrita Šarla Leklerka Sauber bolīdam, taču jaunieviestā halo konstrukcija virs kokpita viņu sekmīgi pasargāja no traumu gūšanas.