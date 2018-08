Atrodi sevi un draugus! Spilgtākie kadri no šīs vasaras festivāliem

Skumji to atzīt, bet vasara strauji tuvojas beigām - līdz ar to arī visi lielākie festivāli jau ir aiz muguras. Tomēr, vēloties gremdēties siltās atmiņās, piedāvājam aplūkot spilgtākos kadrus no vasaras "karstākajiem" notikumiem.