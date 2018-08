Nosaukti motokrosisti, kas pārstāvēs Latviju Eiropas Nāciju kausā

Katru valsti pārstāv 4 sportisti – tie ir divi MX85 klases braucēji, viens MX125 klases braucējs un viens MX2 klases braucējs, kurš vēl nav sasniedzis 21 gada vecumu. Šogad izlasē startēs: MX85 klasē Kārlis Alberts Reišulis no Krimuldas, kas ikdienā pārstāv motoklubu “Rodeo”, un Aleksis Araids no Ikšķiles - Kārļa komandas biedrs. MX125 klasē Ralfs Edgars Ozoliņš ir no Vecumnieku novada un šogad pārstāv komandu “Salacas kauss”, savukārt MX2 klasē pie starta barjeras stāsies dobelnieks Arnolds Sniķers “MX4 Dobele”.