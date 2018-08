7 būtiskas sienu krāsošanas kļūdas, kuras mēdz pieļaut ikviens

Papīra līmlente ir visai svarīga lieta krāsošanā – tikai ar šo palīgrīku ir iespējams panākt perfektas, taisnas krāsas robežlīnijas un nenoķēpāt citas virsmas. Līmlente spēj nodrošināt profesionālu rezultātu, taču, atstājot to uz ilgāku laiku, krāsa nožūst uz līmlentes un, atlipinot to no virsmām, var gadīties kopā ar līmlenti noplēst arī tikko nožuvušo krāsu. Ideālā gadījumā papīra līmlente ir jānoņem jau stundu pēc krāsas uzklāšanas. Tomēr, ja ir gadījies līmlenti atstāt līdz pat krāsas nožūšanai, ņem talkā žileti vai papīrnazi un uzmanīgi velc to gar līmlentes un krāsas robežlīniju. Vēl līmlenti var karsēt ar matu fēnu – tā atlipināsies un to vienkārši varēs norullēt no sienas.