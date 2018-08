Atklāts divu sen izmirušu cilvēku sugu hibrīds

Krievu arheologu grupa šo unikālo kaula fragmentu Deņisova alā, Sibīrijā uzgāja jau 2012. gadā. Pēc kaula dziļākas analīzes atklājās, ka tas nāk no meitenes, kura nomira pirms teju 90 tūkstošiem gadu, 13 gadu vecumā.

Tālākie pētījumi pierādīja, ka deņisovieši ir saistīti ar neandertāliešiem, proti, tie ir atšķēlušies no tiem pirms aptuveni 400 tūkstošiem gadu.

“No iepriekšējiem pētījumiem ir zināms, ka neandertāliešiem un deņisoviešiem reizēm bija kopīgas atvases, tomēr es nekad nebūtu ticējusi, ka mums uzspīdēs tāda veiksme vienu no tām atrast,” stāstīja Maksa Planka institūta pētniece Viviāne Slona (Viviane Slon).

Kaula analīze atklāja ne tikai to, kas bija meitenītes vecāki, bet arī to, ka tās māte bija ģenētiski tuvāka tiem neandertāliešiem, kas cēlušies no Eiropas rietumiem, nekā tiem neandertāliešiem, kas dzīvoja Deņisova alas teritorijā. Turklāt izrādījās, ka meitenītes tēvam bija vismaz viens neandertāliešu sencis.