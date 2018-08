Kārlis Būmeisters izdod sava vectēva dzejas grāmatu

Pirmo reizi izdotajā darbā apkopoti Jura Būmeistera (1918-2000) dzejoļi, sākot no astoņpadsmit gadu vecuma neatkarīgas Latvijas trīsdesmitajos gados, vēlāk kara, okupācijas laikā un noslēdzot ar dzeju, kas rakstīta apcietinājumā astoņdesmitajos gados bēdīgi slavenajā “gulagā” Perm36, kurā Būmeisters izcieta sākotnēji piespriestu 15 gadu brīvības atņemšanu par “dzimtenes nodevību”, spiegošanu, sadarbību ar ārvalstu aģentiem un neatļautām valūtas operācijām.

“Mans vectēvs, kuru man bija tā laime iepazīt un zem kura klusās, mīlošās delnas bija iespēja izaugt līdz trīspadsmit gadu vecumam, viņš, reiz dāvinot man necili izdrukātu mazu viņa dzejas blociņu, ierakstīja šādu novēlējumu: ”Dēliņ, krāj, kop un vairo skaisto.” Ir pagājuši 20 gadi kopš tās dienas, un patiesi nespēju aptvert, cik gan pārlaicīgs, sevi papildinošs un reizē sevi noslēdzošs vēstījums ir apslēpts šajos vienzilbes vārdos – krāt, kopt, vairot. Tā vien ir sanācis, ka gluži neapzināti visu savu dzīvi kā mūziķis, acīmredzot, to arī esmu savā ziņā darījis. Taču šim vēlējumam patiesais gods tiek atdots šodien, kad varu kopt viņa skaistumu, viņa dzīves dzejas, sajūtas, mulsumu, sāpes, mīlestību pret tuvāko un savu zemi, izteiktu tā, lai to saprastu tie, kam jāsaprot. Šāda kaluma vīri un sievas ir tie, kas zem okupācijas akmens “sibīrijās” un tepat ir azotē sargājuši, lolojuši mūsu valsts un pirmās neatkarības pavedienus, lai tos kādam nodotu. Man sažņaudzas sirds, domājot par to, cik daudziem tas nav izdevies,” norāda Kārlis Būmeisters.”