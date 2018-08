Pētījums: Mājokļa iegāde var likt tev burtiski raudāt

Īpašumu apskate un meklēšana sagādā pircējam īstu emociju karuseli, turklāt daži no pircējiem atklāj, ka nožēlo savu izvēli. Viens no desmit mājokļa pircējiem atklāj nožēlu par izvēlēto, bet 13% uzskata, ka viņi ir pārmaksājuši par mājokli. Tieši šā iemesla dēļ divi no pieciem mājokļa pircējiem mājas iegādi uzskata par "vienu no satraucošākajiem notikumiem modernajā laikmetā".