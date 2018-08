Daudzbērnu ģimenes no 1.septembra sabiedriskajā transportā saņems lielākas atlaides

Savukārt pārējie daudzbērnu ģimenes locekļi varēs saņemt atlaidi 50% apmērā no vienas biļetes cenas vai 40% apmērā no abonementa biļetes cenas.

Patlaban daudzbērnu ģimenes, braucot reģionālo maršrutu autobusos vai vilcienos, var saņemt atlaidi 25% apmērā no vienas biļetes cenas un 20% apmērā no abonementa biļetes cenas, bet no 1.septembra atlaides apmērs palielināsies divas reizes. Turpmāk, uzrādot "3+ Ģimenes karti" un pasi vai ID karti, daudzbērnu ģimenes locekļiem būs iespējams saņemt atlaidi 50% apmērā no vienas biļetes cenas.