Serēnas Viljamsas spīts: "US Open" tīkliņzeķēs un baikeru jakā

Seškārtējā "US Open" čempione uz pirmo spēli pirmdien sezonas noslēdzošajā "Grand Slam" turnīrā ieradās baikeru jakā un maču pret Magdu Lineti no Polijas "Arthur Ashe" vārdā nosauktajā kortā aizvadīja tīkliņzeķēs.

Pagājušā gada 1. septembrī jaunākā no māsām Viljamsām kļuva par māti. Viņai piedzima meitiņa Aleksa Olimpija. Kopš tā laika ASV tenisiste uzņem sportisko formu un cenšas atgriezties reitinga augšgalā.

Viljamsas tērpus sadarbībā ar sporta ekipējuma ražotāju Nike izstrādā modes dizainers Virdžils Abloha. Daļu no no mača pret Lineti, kuru Viljamsa uzvarēja ar 6-4, 6-0, dizaineris vēroja no tenisistes personāla ložas.