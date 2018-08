Emsis informāciju par Kļaviņa kriminālprocesu esot "izskaitļojis" pats

"Es to izskaitļoju no tām ziņu drumslām, kuras savācu medijos, sekojot līdzi notikuma gaitai un arī dažiem labiem draugiem, kas man pastāstīja, ka tur tiek izņemti šādi tādi papīri no iestādēm. Tas ir vienkārši analītisks darbs, sauksim to tā," televīzijas "RīgaTV 24" raidījumā "Ziņu Top 5" norādīja Emsis, neprecizējot, kas ir viņa minētie draugi un no kurām iestādēm dokumenti tikuši izņemti.