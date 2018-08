“X Faktora” fināliste Adriana Miglāne devusies iekarot Lietuvas “The Voice”

Dzīvē galvenais ir nekad neapstāties un nepadoties! nekur tālu neesmu aizceļojusi , tepat Lietuvā - jau pavisam drīz redzēsiet ❤️🎁 Lai arī kā man gribētos visu pastāstīt jums - es nevaru , bet gribu ļoti , ļoti pateikties par atbalstu , jo es nekad to nespētu , ja man tā nebūtu! Staprcitu , es runāju lietuviski tāpēc nolēmu piedalīties! 😌 @lietuvos_balsas

A post shared by Adriana Miglāne (@adrianamiglane) on Aug 27, 2018 at 11:12pm PDT