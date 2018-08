No 2023.gada eID kartes būs obligāts personu apliecinošs dokuments

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātais likumprojekts saistīts ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas, kuras mērķis ir stiprināt elektronisko darījumu uzticamību iekšējā tirgū, stāšanos spēkā. Regula paredz, ka visām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm no 2018.gada 1.septembra jānodrošina iespēja saņemt elektroniskos pakalpojumus pāri robežām, izmantojot jebkurā dalībvalstī izsniegtu kvalificētu un identifikācijas shēmā iekļautu identifikācijas līdzekli.

Pēc VARAM paustā, lai iedzīvotāji pilnvērtīgi varētu īstenot savas tiesības un pienākumus, neatkarīgi no atrašanās vietas izmantojot valsts radītos elektroniskos pakalpojumus, kā arī veikt elektronisko dokumentu apriti, eID kartes nepieciešams noteikt kā primāro personas apliecinošo dokumentu.

"eID karte obligāta būs visiem Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu. Savukārt pase turpmāk būs izvēles dokuments un to varēs izmantot kā ceļošanas dokumentu uz valstīm, kurās eID karte netiek atzīta par personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu," norāda VARAM. Likumprojekts paredz saglabāt personas tiesības izvēlēties abus personu apliecinošus dokumentus - pasi un eID karti - vienlaikus nosakot, ka no 2023.gada 1.janvāra obligātais personu apliecinošais dokuments ir eID karte.

Paredzēts, ka līdz ar to eID karte kļūs par vispārpieejamu līdzekli, ko varēs izmantot arī juridiskas personas, un tas ļaus arī uzņēmējiem racionālāk un efektīvāk attīstīt savus elektroniskos pakalpojumus.

Grozījumi pārejas periodu uz eID kā obligātu identifikācijas dokumentu visiem Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu, paredz no 2019.gada līdz 2022.gadam ieskaitot. No 2019.gada līdz 2028.gadam pārejas periods tiks noteikts tiem Latvijas pilsoņiem vai nepilsoņiem, kuri snieguši ziņas par savu dzīvesvietu ārvalstī Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā, saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas ir reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, izstājušies no sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, lai saņemtu sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā, ir politiski represēti, ir atzīti par I grupas invalīdu, sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu, kā arī saņem sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētas grupu mājas pakalpojumus.