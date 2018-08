Zeidaka atraitne atklāj, ka abu mazā meitiņa dusmojas, jo tētis nezvana un nenāk ciemos

Valērija sociālajā tīklā “Instagram” dalījusies ar savu pieredzi par dzīvi pēc mīļotā nāves: “Dažreiz, kad braucam ar mašīnu, Zāra rāda ārpus loga un saka, ka redz tēti... dažreiz viņa pati no sevis sāk runāt savā mazajā pasaulītē, it kā uzturētu ar kādu sarunu... dažreiz viņa paskatās debesīs un saka, ka tētis ir ar Dievu, un paceļ savu ēdienu vai dzērienu pret debesīm un smejas. Ir brīži, kad viņa sadusmojas, ka nevar piezvanīt viņam vai Dievam, un dažreiz viņa sadusmojas, jo viņa nesaprot, kāpēc es viņai to neļauju, kāpēc negribu ar viņu tikties. Viņa dusmojas uz mani... un uz viņu, kurš nezvana un neapciemo. Tas nav viegli. Katra diena ir jauns izaicinājums. Bet kopumā Zāra joprojām ir tikpat priecīga, kā parasti, un mēs tiksim tam pāri kopā. Tā kā Zārai bija tētis, kurš viņu ļoti sargāja, esmu pārliecināta, ka tagad viņai ir arī sargeņģelis, kurš par viņu rūpēsies.”