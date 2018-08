Kritizētais maksātnespējas lietu tiesnesis daļu no ekspertu pārmetumiem sauc par izdomājumiem

Pēc tiesneša vārdiem, "par vērtējumu un tajā norādītajiem apstākļiem un izdomājumiem lai atbild tā sastādītāji, it īpaši tās personas, kas nepiekrita vērtējumiem". Buls uzsvēra, ka, pildot amata pienākumus, viņš ziņojumā minētās personas, piemēram, Māri Sprūdu saticis tikai tiesas sēžu zālēs kā lietas dalībniekus.

Savukārt Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja Inese Siliņeviča aģentūrai LETA norādīja, ka ziņojumā analizēts laiks, kad Buls un Valija Grebežniece strādājuši citās tiesās. Viņa apstiprināja, ka Buls vairs neskata maksātnespējas lietas, bet Grebežniece joprojām tādas skata, jo nav bijis likumīga pamata likt viņai to nedarīt.

Krēvica akcentēja, ka no ziņojumā norādītajām lietām četrās lietās iesniegti protesti, vienā lietā protests atsaukts, trijās nolēmumi atcelti un Augstākā tiesa savos nolēmumos devusi savu vērtējumu.

Par tiesneša Raimonda Bula skatītajiem maksātnespējas procesiem ekspertu atzinumā rezumēts, ka viņš konsekventi ir paļāvies uz administratoru sniegtajiem atzinumiem. Ekspertu ieskatā no 12 lietām četros gadījumos atceltajos nolēmumos un vienā nolēmumā, kas nav skatīts Augstākajā tiesā, saskatāmas nopietnas kļūdas, ko neizskaidro normatīvā regulējuma nepilnības. Kopumā Buls no 2008.-2014. gada izskatījis 1970 lietas, no tām 1419 - civillietas.