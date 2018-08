Pret Zilupes mēru ierosinātās lietas skatīšana deviņu gadu laikā atlikta 18 reizes

Rēzeknes tiesas priekšsēdētājas palīdze Vera Brituškina aģentūru LETA informēja, ka deviņu gadu laikā krimināllietas izskatīšana kopumā atlikta 18 reizes, no tām piecas reizes advokāta darbnespējas dēļ. Tāpat piecas reizes uz sēdi nav spējis ierasties pats Agafonovs, bet divreiz viņa sieva. Aģentūrai LETA vairāku dienu garumā neizdevās noskaidrot no paša Agafonova, kāpēc viņš tiesas sēdes nav apmeklējis, jo viņš no telefonsarunas sākotnēji izvairījās, bet vēlāk uz zvaniem neatbildēja. Taču tiesā reģistrētā informācija liecina, ka vairākkārt tas esot noticis darbnespējas dēļ. Brituškina arī apgalvoja, ka procesa dalībnieku darbnespēja apliecināta ar medicīnisko iestāžu izziņām, kuras pievienotas lietas materiāliem.