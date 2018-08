“Latvijas Goda aplis” aicina uz Skrīveru dendroloģiskā parka svētkiem

Tāpat pulksten 14 tiks atvērta “Latvijas Valsts mežu” radošā darbnīca “No čiekura līdz sēklai”. Startēs arī citas radošās darbnīcas, kurās varēs apgleznot bērnu sejas, iegūt spīdīgus tetovējumus, apgleznot piparkūkas un no baloniem izlocīt dažādus zvērus. Būs pieejamas arī “Brīnumu kalēju” lielformāta spēles ģimenēm un no piestātnes parkā pie sudrabliepas varēs doties izbraucienā ar kuģīti “Baltā kaza” un mazākiem ūdenstransporta līdzekļiem. Vēl pulksten 14 tiks atvērta skrīverieša Daiņa Breikša karikatūru izstāde.

Pulksten 17 būs skatāms lielo pūšamburbuļu šovs, kā arī būs iespēja tos veidot pašiem apmeklētājiem, bet pulksten 18.30 uzstāsies dziedošais projekts “Pieci Jāņi”. Pulksten 19 muzikālo programmu turpinās Skrīveru folkloras kopa, pulksten 19.30 uzstāsies Skrīveru kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dzēse” un senioru deju kolektīvs “Jāņukalns” no Kalsnavas, bet pulksten 20.30 uz parka svētku skatuves kāps Dailes teātra dziedošo aktieru ansamblis “Ilga”.

No Skrīveriem uz dendroloģisko parku varēs nokļūt arī ar svētku autobusu, kas dosies ceļā no Saimniecības pieturas pulksten 13.30, 15.30 un 17.30, pa ceļam pieturot Stacijas laukumā, Institūta pieturā un Klidziņā, bet atpakaļ identiskā maršrutā kursēs pulksten 15, 17 un pēc pasākuma beigām.

Skrīveru dendroloģisko parku 19. gadsimta beigās iekārtoja vācbaltiešu muižnieks Maksimilians fon Siverss, kurš bija Baltijas Mežkopju biedrības prezidents. Parkā savulaik bija apmēram 600 dažādu koku un krūmu sugas, no kurām kara postījumu un laikapstākļu likstu rezultātā saglabājusies puse. 30 no parkā aplūkojamām sugām ir ievērojami retumi visas Eiropas mērogā, tādēļ Skrīveru dendrārijs jau 40 gadus oficiāli ir aizsargājams dabas objekts.

Festivāls “Latvijas Goda aplis” ir viens no Latvijas valsts simtgades projektiem, kas kopš pērnā gada novembra godina dažādus Latvijas novadus un to ievērojamās personības, katru nedēļu ciemojoties kādā no daudzajām skaistajām un stāstiem bagātajām valsts vietām. Festivāls turpināsies līdz šā gada novembrim, kulminējot gaismas festivālā “Staro Rīga”. Attiecīgi arī “Latvijas Goda apļa” pieturvietās tiek ieskicētas gaismu festivāla vizualizācijas, radot vēl emocionāli pacilājošāku noskaņu. Festivālu “Latvijas Goda aplis” rīko biedrība “Staro 100” sadarbībā ar novadu pašvaldībām, kultūras centriem un namiem, nevalstiskām organizācijām, novadu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Latvijas valsts simtgades biroju.