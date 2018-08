Grieķijā izceļas ugunsgrēks prāmī ar 1000 cilvēkiem uz klāja

Ugunsgrēks sākās prāmja auto nodalījumā. Ap pusnakti prāmja apkalpe par to ziņoja krasta apsardzei.

Kad prāmis piestāja ostā, pasažieri tika evakuēti. Tobrīd no kuģa plūda melni dūmi un prāmja ārējais krāsojums no karstuma bija pakusis. Ugunsgrēka dzēšana notika no ugunsdzēsēju kuģiem.