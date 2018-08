Aptauja: Tikai 14% pircēju pirms auto iegādes to pārbauda servisā

Trešdaļa respondentu jeb 33% norāda, ka pērkot savu pašreizējo lietoto automašīnu, tās uzturēšanai (apkope, remonti, eļļas un filtru nomaiņa, apdrošināšana, neskaitot degvielu) gadā plānoja tērēt no 100 līdz 300 eiro, 23% plānoja tērēt no 301 līdz 500 eiro un tikai 8% no 501 līdz 700 eiro.