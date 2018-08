"Dirty Deal Audio" pārsteigs ar Latvijas aktuālāko elektronisko mūziku dzīvajā izpildījumā

Sākot no plkst. 20.00 Lielajā zālē varēs dzirdēt eklektisku programmu četru dažādu mūzikas projektu sniegumā. Komponiste un māksliniece Sign Libra jeb Agata Meļņikova uzstāsies ar harmonisku ambientās mūzikas koncertu. Agata ir vienīgā latviete, kas ar savu mūziku uzstājusies elektroniskās un popmūzikas platformā Red Bull Music Academy Monreālā, Kanādā. Savukārt emocijām un basa frekvencēm piesātinātu, gaumīgām ģitārspēlēs partijām papildinātu koncertu sniegs Pragaii – duets, kura sastāvā ir elektroniskās mūzikas producents Kašuks un jaunās paaudzes ģitārspēlēs virtuozs un multiinstrumentālists Aleksis Luriņš. Smagnējāku tehno dušu, izmantojot vietējā ražojuma Erica Synths modulāro sintezatoru sistēmas, piedāvās Latvijas elektroniskās mūzikas viens no spilgtākajiem karognešiem "Kodek". Koncerta noslēgumā apokaliptisku un futūristisku mūziku izpildīs Berlīnē dzīvojošais un starptautiski atzītais skaņas mākslinieks N1L. Lielās zāles video fona asistente būs videomāksliniece Ina Vare. Vakaru vadīs Dirty Deal Audio skaņu inženieris, reperis Ansis un viens no mūzikas izdevniecības No Sex Just Talk vadītājiem "Labais dāma".