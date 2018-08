Bija brīži, kad es viņam [Mārtiņam Freimanim] personīgi lūdzu palīdzību, lai tiktu uz priekšu. Kopumā esmu diezgan apmierināta ar to, kas izdevās. Protams, būs kritika par to, ka tas stāsts ir pārāk dzeltens, jo tur ir arī daudzas personiskas lietas, attiecības un tamlīdzīgi, bet es centos nepārkāpt to robežu.