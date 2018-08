Uz bagāto Eiropu terorisma ēnā: vai kļuvis drošāk?

Kad jordāņu izcelsmes džihādists Abu Musabs Al Zarkavi (Abu Musab Al-Zarqawi) 1999. gadā nodibināja teroristisko organizāciju «Monoteisma un džihāda kongregācija» (ar. val. Jama’at al-Tawhid wal-Jihad), viņš pat iedomāties nespēja, ka pēc aptuveni 15 gadiem par to runās un no tās baidīsies visa pasaule. Mainot vārdus un pastāvīgi audzējot savu biedru skaitu, ap 2014. gadu «Islāma valsts» bija kļuvusi par ietekmīgāko globālo teroristisko organizāciju. Tai bija biedri lielākajā daļā pasaules valstu, augstas kvalitātes bruņojums un kapacitāte veikt plaša mēroga un samērā sarežģītus uzbrukumus. Kā piemēru var minēt bēdīgi slaveno Parīzes teroraktu, kura ietvaros aptuveni 130 cilvēku tika nogalināti un aptuveni 413 tika ievainoti. Tāpat arī 2016. gadā Francijas pilsētā Nicā ar «Islāma valsti» šķietami saistīts indivīds iebrauca gājēju pūlī un nogalināja 87 cilvēkus. Savukārt 434 tika ievainoti. Šajā pašā gadā no terorisma cieta arī Londona, kurā tika uzbraukts 56 cilvēkiem (8 tika nogalināti, bet 48 ievainoti). Bija novērojami arī plaša mēroga spridzināšanas gadījumi. Piemēram, 2016. gada marta eksplozijās Briseles metro stacijā tika nogalināti 35 cilvēki, bet aptuveni 350 tika ievainoti.