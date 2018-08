Maskavā prezentēta krosoverkupeja Renault ARKANA jeb lētāka alternatīva BMW X4

C segments pašlaik ir dinamiskākais un izaicinošākais autobūves nozares sektors, un īpaši liela konkurence ir starp apvidus auto un SUV. Pircēju vajadzības kļūst arvien daudzveidīgākas, un ARKANA ir dzimis no šo klientu jaunajām gaidām.

«ARKANA ir izteiksmīgs kupejas krosovera modelis ar pārsteidzošu līdzsvaru starp sedana eleganci un SUV spēcīgo izskatu. Mēs esam izmantojuši īpašas Renault raksturīgās iezīmes, apveltījuši to ar spēcīgu dizainu, spēku un juteklību, un francisku pieskārienu,” sacījis Renault grupas korporatīvā dizaina Lorens Van den Akers vecākais viceprezidents.

Šis jaunais modelis tiks ražots Renault rūpnīcā Maskavā ražots un sākotnēji piedāvāts Krievijā no 2019. gada. Vēlāk Renault ARKANA būs pieejams arī citās NVS valstīs. Dīvainā kārtā informācijas par jaunā modeļa piedāvāšanu Eiropā nav.

"Ideja par šo inovatīvo koncepciju nāk no Krievijas, un projekts tika īstenots, aktīvi iesaistoties Renault Krievijas komandai. ARKANA būs atbilstoša Krievijas klientu vēlmēm, bet tā būs piemērota arī jaunajiem klientiem daudzās pasaules valstīs, tādējādi Renault grupa varēs turpināt starptautisko izaugsmi, kā paredz stratēģiskais plāns Drive the Future," - tā Renault Eirāzijas reģiona vadītājs Nikolā More.