Lomažs: Pārbaudes spēlēs gribam uzvarēt, bet galvenais uzdevums būs saspēlēties

Pasaules kausa kvalifikācijas otrais posms tiks sākts 14.septembrī "Arēnā Rīga" pret pašreizējo Eiropas čempioni Slovēniju, bet 17.septembrī Madridē būs tikšanās ar Spāniju. Izlase kopīgi trenējas no pirmdienas, bet Lomažs komandas rindas papildināja trešdien.

"Komandas kodols vairāk vai mazāk ir viens un tas pats, tikai daži spēlētāji pamainās. Nav tā, ka pirmo dienu viens otru redzam. Esam spēlējuši kopā vai viens pret otru klubos. Tāpat arī izlasē esam spēlējuši kopā. Katrā no sasaukumiem pamainās tikai 3-4 spēlētāji. Mums ir pārbaudes mači, kuros saspēlēsimies. Līdz 14.septembrim vēl ir laiks sagatavoties," atzīmēja Lomažs.

"Par pārbaudes spēļu pretiniekiem zinu tik, cik lasīju par to, kas palīdzēs vai nepalīdzēs Lietuvas izlasei. Par Lietuvu nekādu jautājumu nav, tā ir viena no stiprākajām komandām Eiropā. Par Somiju daudz neko nezinu. Gribam uzvarēt visus mačus, bet pārbaudes spēlē pats galvenais ir saspēle, ķīmijas veidošana un sapratne laukumā. Šīs lietas vajadzētu no pārbaudes spēlēm pārnest uz Pasaules kausa kvalifikācijas mačiem," skaidroja basketbolists.