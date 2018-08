"Skaņu meža" ritmiskās mūzikas programmā – RP Boo un Regis

Čikāgā dzīvojošais Kaveins Speiss (Kavain Space), plašāk pazīstams kā RP Boo, ir deju mūzikas dīdžejs un producents, kas tiek uzskatīts par vienu no deju mūzikas apakšžanra footwork radītājiem. Attīstījies līdzās tāda paša nosaukuma dejas stilam, footwork ir ātrs, repetitīvs un ritmiski sinkopēts deju mūzikas žanrs, kura, iespējams, tūlītēji atpazīstamākā iezīme ir biežā īsu semplu atkārtošanās un dziļi basi. Footwork tiek dēvēts par „čikāgas hausa muzikālo mazbērnu”, un plašāka publika ar to iepazinās – citu starpā – pateicoties izdevniecībai Planet Mu, kas arī izdevusi visus trīs RP Boo albumus, tostarp šogad iznākušo „I’ll Tell You What!”. Mūzikas kritikas medijs Pitchfork par ierakstu rakstījis sekojoši: