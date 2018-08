5 visbiežāk pieļautās kļūdas, veicot remontu

Viņš atzīst, ka arī pats vairākkārt ir bijis šīs kļūdas upuris, tādēļ tagad ievēro principu, ka, pat visu aprēķinot un satāmējot, ir jāpieskaita 20% rezerves fonds. Ja to nebūs jāizmanto – ļoti labi. Savukārt, ja būs, tad īpašnieks būs tam gatavs un nebūs vajadzības pieņemt nevajadzīgus kompromisus.

Veicot remontu, jūs esat atkarīgs no dizainera, celtniekiem, būvmateriālu veikala, transportētājiem, iekārtu un mēbeļu tirgotājiem, santehnikas veikaliem un kā tik vēl ne. Katrs no tiem ietver vienu vai vairākus cilvēkus, kuriem savā starpā jākomunicē. Papildus tam jūs esat atkarīgs no pašiem materiāliem – krāsas, parketa, skrūvēm, mehānismiem, poda, ledusskapja un tā tālāk. Tieši tādēļ sagaidiet, ka būs problēmas un negaidītas situācijas, un esiet tām gatavi. Tas ļaus remontu veikt ar mierīgāku prātu un pieņemt racionālākus lēmumus.