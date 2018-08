Dietoloģe, uztura mācības pasniedzēja Lolita Neimane atklāj, ka vairs nedzenas kaislīgi nomest katru lieko kilogramu. "Jā, tāpēc es vairs negribu svērt sešdesmit kilogramus kā kādreiz. Jo seja no tā izskatītos vecāka. Un ir nopietni pētījumi par to, ka sievietes, kurām ir plus piecu kilogramu polsterītis, vidēji dzīvo ilgāk," intervijā žurnālā "Ieva" apgalvo Lolita Neimane.