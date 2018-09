Guntars Račs par to, kāpēc “Tumsai” tā arī neizdevās “pārspļaut” “Prāta vētru”

Viņiem bija dažādas ambīcijas, teiksim tā. Grupai “Prāta vētra” jau no pirmās dienas, kad es viņus pazinu, bija ambīcijas iekarot visu pasauli. Cik tas ir izdevies, par to lai spriež katrs pats – informācija ir zināma, vai tieši pasaule, vai tieši kāda daļa pasaules ir iekarota. Bet viņi turpina šo ceļu ļoti mērķtiecīgi. Savukārt es neatceros, ka “Tumsai” būtu bijuši tik ambiciozi mērķi. Bija varbūt Mārtiņam prātā kādreiz sarakstīt pasaulē slavenāko dziesmu, bet vai viņš to bija domājis ar “Tumsu” izpildīt? Domāju, ka ne. Tāpēc viņš bija ļoti priecīgs, ka viņa dziesmu “The War Is Not Over” izpildīja diezgan pazīstama dāņu grupa “Michael Learns to Rock”.