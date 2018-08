Pirmais "Suspiria" klips ir dziļi satraucošs

Režisors Luka Gvadanjīno ("Call Me by Your Name") jau pirms kāda laika izteicies, ka vēlas 1977. gada itāļu šausmu filmas "Suspiria" jauno versiju izveidot tādu, lai tā skatītājam būtu "šausminošākā pieredze" viņa mūžā. Pirmais filmas rullītis apliecina, ka viņam tas varētu būt izdevies.