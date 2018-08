Rīgā durvis ver Baltijā lielākais IKEA veikals

Rīgā šodien apmeklētājiem durvis vērs Zviedrijas mājokļu labiekārtošanas preču veikals IKEA. Veikala atklāšanas pasākumi sāksies no plkst.8, bet apmeklētājiem telpas tiks atvērtas no plkst.10. Esi pirmais, kas ielūkojas IKEA, - seko notikumiem tiešraidē TVNET no plkst.8!