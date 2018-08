Rallijā "Liepāja 2018" uzzināsim Latvijas rallija čempionus

LRČ5, kas domāta starptautiskajiem A7 un R3 un nacionālajiem vientilta piedziņas automobiļiem ar dzinēja darba tilpumu no 2 līdz 3 litriem, šajā brīdī par pirmo vietu vēl var cīnīties 2 reāli pretendenti – tie ir Jānis Vorobjovs / Ivo Pūķis no „Vorobjovs Racing” ar 46 punktiem un ekipāža, kas pārstāv Igauniju - Madis Vanaselja / Jarmo Liivak („MS Racing”) ar 39 punktiem.

LRČ6 ir klase nacionālajām vientilta piedziņas automašīnām ar dzinēja darba tilpumu līdz 2 litriem, kā arī starptautiskās N grupas mašīnām ar dzinēja darba tilpumu līdz 2 litriem, un starptautiskās A grupas mašīnām ar dzinēja darba tilpumu līdz 1600 cm3 . Šajā klasē šobrīd pirmajā vietā ir kaimiņzemes Igaunijas rallija ekipāžai Karel Tölp / Karl Artur Viitra (Martin Vihmann) no komandas „Kaur Motorsport”. Tīri teorētiski viņus noķert ir iespējams, viņi piedalījušies visos 5 jau notikušajos LRČ posmos, no kuriem 4 ir uzvarējuši un nu viņu kontā ir 86 punkti, bet tuvākajiem sekotājiem no „A1M MOTORSPORT” Kristo Subi / Raido Subi (Lauri Latt) ir 41.. Labākie no latviešiem šajā ieskaitē, ar vienādu punktu skaitu – 35, cīnās par 3 vietu kopvērtējumā – tās ir ekipāžas Agris Upītis / Andris Spilva un Ivo Ķilpis / Artis Ceriņš.