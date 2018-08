Elektroauto maratonā pirmo reizi būs iespēja brīvi pārvietoties starp Latvijas pilsētām

Statistikas dati liecina, ka Latvijā elektromobiļi sāk iegūt arvien lielāku popularitāti – ik gadu reģistrēto elektromobiļu skaits vidēji pieaug par 30%. Ārvalstu pieredze rāda, ka elektromobiļu ātrās uzlādes staciju izbūve veicina arī tūrisma nozares attīstību. Latvijas ātrās uzlādes staciju tīklu jau paspējuši novērtēt arī citu valstu autovadītāji, piemēram, viesi no Vācijas atzina, ka “uzlāde Latvijā darbojas lieliski un īpašs pārsteigums bijis par to, ka uzlādes stacijas ir 20 minūšu brauciena attālumā cita no citas, turklāt tās ir labiekārtotas un ir pieejami vairāki uzlādes standarti”.