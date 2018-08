Kā saglabāt auto krāsu gluži kā jaunu? Iesaka eksperts

"Jāatceras, ka automašīnas karkass ir no metāla un tas vienmēr rūsēs. Arī krāsojums nav tanka bruņas. Vides nelabvēlīgā ietekme nozīmē tikai to, ka mašīnai ir nepieciešama papildu aizsardzība, it sevišķi, ja vēlaties saglabāt tās izskatu "svaigu" iespējami ilgāk," uzsver Pavlovs.