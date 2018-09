Forša! Tikpat forša kā pirms tam, bet foršāka. Var darīt to, kas patīk, būt starp cilvēkiem, kuri iedvesmoja mani, kad biju gan mazs, gan ne tik mazs. Dzīve ir mainījusies. Es varu spēlēt, taisīt mūziku, darīt to, kas tiešām patīk.

Ne tikai es viena to gribu zināt – kas tiek darīts ar šovā iegūto sadarbības līgumu "Sony Music" un 10 tūkstošiem eiro?

Ir forši. Šī ir tāda laba skola, ir interesanti. Kaut kādas lietas noteikti gribētos darīt pa savam, kaut kādas lietas ir vienkārši jādara, bet tā tas dzīvē ir. No tā vajag paņemt visu to labāko. Šī pieredze noderēs, jo pēc tam velns viņu zina, kas tur vēlāk būs. Vajag baudīt to, kas ir.