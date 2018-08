Pirmo reizi Latvijā - pasaules mēroga notikums etnomuzikoloģijā

Īpaša ESEM tradīcija ir "John Blacking lekcija", ko šajā konferencē lasīs Filips V. Bolmens (Philip V. Bohlman) - viena no spožākajām zvaigznēm pie etnomuzikoloģijas debesīm. Filips V. Bolmens ir Čikāgas Universitātes profesors, kā arī Hanoveres Mūzikas, teātra un mediju augstskolas goda profesors. Viņa pētniecības lauks aptver plašu izpētes spektru, sākot ar reliģijām un beidzot ar Eiropas, Ziemeļamerikas, Tuvo Austrumu un Dienvidāzijas kultūrām. Starp viņa jaunākajām un nozīmīgākajām publikācijām jāmin "Hanns Eisler - In der Musik ist es anders" (Hentrich & Hentrich), "Jazz Worlds/World Jazz" (University of Chicago Press), "Song Loves the Masses: Herder on Music and Nationalism" (University of California Press), "Wie sängen wir Seinen Gesang auf dem Boden der Fremde" (Lit Verlag), kā arī CD "Jewish Cabaret in Exile and As Dreams Fall Apart" (Cedille Records), kas 2015. gadā tika nominēts Grammy balvai.