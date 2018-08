Kitija Laksa: Esam kaujinieciski noskaņotas

Pasaules kausa izcīņa no 22. līdz 30.septembrim notiks Kanāriju salās, Spānijā. Tajā Latvijas basketbolistes vienā apakšgrupā spēlēs ar ASV, Senegālu un Ķīnu.

"20.augustā sākas skola, līdz ar to man bija jābūt universitātē. Augstskolā ir tādi noteikumi, ka mācību gada pirmajā nedēļā katrā studiju kursā ir jāapmeklē pirmās nodarbības, citādāk atskaita no priekšmeta. Atrodoties tur, papildus individuāli trenējos. Kas attiecas uz mācībām - visu sakārtoju, lai vairāk nekā mēnesi varētu būt kopā ar izlasi," atklāja Laksa.

"Lektori nāk pretī ar to, ka ļauj man atrasties izlasē un būt projām no skolas. Par to esmu pateicīga savam trenerim ASV, kurš saprata lietas nopietnību un ar izlases treneri Mārtiņu Zībartu bija sazinājies jau tajā brīdī, kad mēs kvalificējāmies Pasaules kausam. Lai arī cik ļoti gribētu atrasties skolā, es ar lielāko prieku nāku uz izlases treniņiem, strādāju un gatavojos lielajam uznācienam," skaidroja basketboliste.