Mārtiņa Freimaņa “dubultnieks” Gatis Mūrnieks baidās no līdzīgas nāves

Mūziķis Gatis Mūrnieks Latvijā ir pazīstams ne tikai ar grupu “On My Way”, bet arī kā tautā mīlētā aizsaulē aizgājušā mūziķa Mārtiņa Freimaņa līdzinieks. Viņš ir uzaudzis ar Freimaņa mūziku un to min kā vienu no iemesliem, kāpēc, iespējams, tagad izklausās šādi. TVNET izdevās aprunāties ar mūziķi un noskaidrot, cik līdzīgi Mārtiņam rit viņa dzīve.