Ziemeļnieciska ģimenes drāma ar slepkavībām

Šī ir sarežģītākā lieta, kādu inspektoram nācies izmeklēt, un lasītājs kopā ar policistu dodas izmeklēšanas dzīlēs, lai no turienes pēc ilgāka laika iznirtu ar dažādām it kā savstarpēji nesaistītas informācijas druskām un izlemtu, kas no uzzinātā ir svarīgs, bet kas nav uzmanības vērts. Kamēr Barbaroti meklē pazudušos, lasītājam ir kāda priekšrocība – viņš pakāpeniski uzzina Hermansonu ģimenes noslēpumus un sāk izprast notikumu cēloņsakarības. Hermansoni tikai izskatās pēc labklājīgas un rimtas paraugģimenītes – jau romāna pirmajās lappusēs rakstnieks atklāj Rozmarijas un Kārla Ērika ilgās laulības asās šķautnes, drīz vien ieskicējas arī bērnu un vecāku attiecību kāpumi un kritumi. Zemdegās gruzd dzirkstelītes, kuras no viena neuzmanīga vārda var izraisīt postošu ugunsgrēku. Iespējams gan arī, ka dzīve turpināsies tikpat ārēji rāmi kā līdz šim – ja vien atradīsies abi pazudušie.