"Sports Charity": vēlme palīdzēt, lai jaunieši nepazaudētu talantu

Vēlos mazliet vairāk pastāstīt par to kas esmu un kāpēc darbojos Sports Charity. . . Mans vārds ir Linda, šobrīd studēju LU Biznesa vadības un ekonomikas fakultātē Biznesa vadību 3.kursā. Esmu viena no Sports Charity valdes locekļiem, atbilbu par to, lai viss virzas uz priekšu. . . Kāpec es darbojos sporta labdarībā? . Uzskatu, ka jaunos sportistus atbalstīt un kopumā popularizēt sportu ir ļoti nozīmīgi, jo sports spēj attīstīt ne tikai disciplīnu, uzlabot veselību un pašsajūtu, bet arī saved kopā labus draugus, paplašina redzes loku un spēj noturēt jauniešus uz pareizā ceļa. Vienmēr ir prieks darīt ko labu, pretī saņemot pozitīvās emocijas no citiem! . . Ko gaidīt no mums tuvākajā laikā? . Sāksim vairāk piesaistīt arī citus sporta veidus, nākotnē gaidāmas arī basketbolistu personificētās kartiņas, kā arī bez šī, noteikti, ir gaidāms arī vēl daudz kas interesants no mums!

