Krievijas estrādes elite sēro par Josifa Kobzona nāvi

Ceturtdien, 30. augustā, mūžībā devās Krievijas estrādes dziedātājs, Krievijas Valsts Domes deputāts Josifs Kobzons. Krievijas estrādes elite, piemēram, Nikolajs Baskovs, Kristīna Orbakaite, Polina Gagarina, kā arī Maksims Galkins izteikuši publisku līdzjūtību un dalījušies atmiņās par Kobzonu sociālajā vietnē "Instagram".
Иосиф Давыдович....((((( сложно подобрать слова, Потому что все слова кажутся слишком маленькими и простыми, в сравнении с грандиозностью , легендарностью и величием личности... Спасибо за любовь к песне, к музыке, к зрителю , даже в самые трудные для Вас минуты! Вы - пример стойкости, целеустремлённости, веры и преодоления, вы - пример настоящего артиста! Спасибо! Светлая память! (
Piemēram, Sergejs Lazarevs izteicies šādi: "Ir grūti atrast vārdus, jo visi vārdi šķiet pārāk mazi un vienkārši, salīdzinājumā ar to lielumu, leģendu un personības diženumu. Paldies par dziesmas, mūziku, mīlestību pret klausītājiem pat vissmagākajos brīžos! Jūs esat neatlaidības, mērķtiecības, ticības un grūtību pārvarēšanas paraugs, jūs esat īstena mākslinieka paraugs!"
Ушёл из жизни Иосиф Давыдович Кобзон. Человек, олицетворявший на протяжении многих десятилетий нашу эстраду, ставший символом и опорой советской сцены, человек неравнодушной к участи других. Пел всегда, для всех, в песни находил смысл жизни и лекарство от смерти. С прекрасным чувством юмора и энергией, которой хватало не только для сцены, семьи, но и для политики и общественной жизни. Хлопотал за многих, помогал, умел общаться с властью и с людьми, которые власть выбирают. Не предавал тех, кто власть терял и не нужен был ни новой власти, ни тем, кто её выбирал. Уникальный человек, вряд ли такой когда-либо ещё появится на нашей сцене. Прощайте, Иосиф Давыдович! Царствие Вам небесное! Вас будет не хватать. Один из Атлантов, державших наше сценическое небо, опустил свои уставшие плечи.🙏🏻 Максим, Алла, дети Соболезнования от всей нашей семьи Нелли и всем родным Иосифа Давыдовича. Душой с вами!
Иосиф Давыдович, Вы навсегда останетесь в наших сердцах🙏🏻. Человек с Большой буквы!😥 Благодарна судьбе, что имела честь дружить с Вами более 15-и лет🙏🏻. Доброте Вашей не было предела...! Благородное сердце, человек Легенда!!!😥😥😥 Царство Небесное🙏🏻 ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ @iosifkobzon Ваша Юночка😔 #кобзон #иосифдавыдовичкобзон #легенда #юночка #юна #юлиана
Страшная, печальная новость. От нас ушёл Великий человек. Наш друг, учитель, защитник. Великий артист Иосиф Кобзон. Мои искренние соболезнования Нелли, Андрею, Наташе, всем, всем близким и родным. Я соболезную всем нам, жившим с Ним в одно время и любившим Его. Ты будешь всегда жив в наших сердцах. Царствие небесное!
Kā zināms, 2005. gadā Kobzonam tika diagnosticēts vēzis un šā gada jūlija izskaņā viņš tika pieslēgts mākslīgās elpināšanas sistēmai. Pirms tam viņš tika ievietots kādas Maskavas slimnīcas neiroķirurģijas nodaļā. Viņa stāvoklis tika vērtēts kā stabili smags.
2014. gadā Latvija Kobzonu par atbalstu Krimas okupācijai un Krievijas agresijai Donbasā iekļāva "melnajā sarakstā".
Kobzons tika iekļauts arī Eiropas Savienības "melnajā sarakstā".
Kobzons uzstājies arī Rīgā.