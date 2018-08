“Neputns” izdevis Ulža Bērziņa dzejoļu krājumu “Idilles”

Uldis Bērziņš, kurš dēvēts par latviešu poētikas reformētāju, ir vairāk nekā 20 izcilu dzejas un atdzejas grāmatu autors, un katra no tām ir kļuvusi par notikumu, būtiski bagātinot mūsu literatūras kopainu. Šīrudens Dzejas dienu galvenajā pasākumā 14. septembrī dzejnieks tiks godāts kā viens no latviešu dzejas “dzīvajiem klasiķiem”.

Vai jaunā krājuma nosaukums “Idilles” (sengrieķu valodā eidýllion – glezniņa) atbilstoši žanra nosacījumiem sola pastorāli rāmas, apskaidrotas dzīves ainas, “novēršanos no nemiera un rūpēm”? Nē – un tomēr jā: tā ir intensīva, gudra, vīrišķīga un nobriedusi dzeja, kurā realitātes eksistenciālo skarbumu atsver apskaužamais valodas vieglums, kāds kļūst iespējams, vienīgi sasniedzot meistarības virsotnes, polifoniskā spēle ar dzejas formu un ritmu, ar bagātīgajiem valodas un nozīmju slāņiem un intelektuālām alūzijām, kaisle būt un brīvība nodoties suverēniem, neierobežotiem ceļojumiem laikā un kultūrtelpā.

“Šis dzejoļu krājums izaudzis no dzejas gardēža kāres – nosmelt dzīves un dzejas situācijām virsū savilkušos krējuma kārtiņu. Iekšējais cilvēks, nevienai tavai fotogrāfijai atļauju neprasījis, izdomā nekautrēties par savu “ēdelību” – oh, paspēt vēl saēsties un sadzerties dzīvi līdz žegām! Bezatbildīga grāmatiņa, ka tik nesanāk jau pēdējā, ” par to sacījis pats Uldis Bērziņš.