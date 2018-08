Lietuvā sāk publiskot dokumentus par Sarkanās armijas noziegumiem

Šo dokumentu publiskošana sākta brīdī, kad Lietuva atskatās uz okupācijas karaspēka izvešanu no valsts tieši pirms ceturtdaļgadsimta.

Interneta vietnē "Kgbveikla.lt" paredzēts nodot atklātībai okupācijas režīma institūciju dokumentus par to veiktajām represīvajām un vardarbīgajām darbībām laikā no 1944. līdz 1953.gadam, nākotnē šīs hronoloģiskās robežas paplašinot, bet šobrīd sākts publiskot dokumentus par Sarkanās armijas darbībām Lietuvā no 1944. līdz 1949.gadam.