Iedzīvotāji arī septembrī varēs pieteikties dalībai pāvesta Franciska dievkalpojumā Aglonā

Viņš pauda, ka līdz šim reģistrētais Svētās mises dalībnieku skaits - 31 902 apmeklētāji - vērtējams kā labs, jo ir arī cilvēki, kas dažādu apstākļu dēļ nespēs apmeklēt šo pasākumu. Tāpat ir cilvēki, kas, pēc baznīcas novērojumiem, gatavošanos misei atstājuši uz pēdējo brīdi, un tādēļ no 9.septembra katoļu draudzēs vēl varēs pieteikties Svētās mises apmeklējumam.

Stankevičs norādīja, ka misi varēs apmeklēt arī tie, kas nebūs veikuši reģistrāciju, taču viņiem jārēķinās ar ne tām labākajām vērošanas vietām. Informācija par to, kā nereģistrējoties apmeklēt pāvesta misi, tiks sniegta vēlāk.

Baznīcas pārstāvji joprojām veic pārrunas ar drošības dienestiem par to, lai apmeklētājiem atvieglotu nokļūšanu pāvesta misē, piemēram, transportlīdzekļu kustības aizliegumus izveidojot pēc iespējas tuvāk bazilikai. Stankevičs aicināja draudzes īrēt autobusus, savukārt privāto auto īpašniekus arhibīskaps mudināja vest vairākus cilvēkus, kas būtiski atvieglos nokļūšanu līdz pasākuma norises vietai.

Tāpat Stankevičs norādīja, ka drošību sargājošo iestāžu darbinieki organizēs apmeklētāju pārbaudes, līdz ar to, tiek runāts par šī procesa efektivizāciju.

Uz jautājumu par pāvesta vizītes pasludināšanu par brīvdienu, arhibīskaps atbildēja, ka šāda iniciatīva bijusi abpusēja - tā nākusi gan no baznīcas, gan no valdības. Pēc Stankeviča teiktā, abas puses jau daudzus gadus strādājušas pie tā, lai organizētu pāvesta vizīti Latvijā, jo tā ir nozīmīga ne tikai katoļiem, bet gan arī citu konfesiju pārstāvjiem un tiem, kas saprot pāvesta kā ticības līdera nozīmīgumu. Tāpat arhibīskaps norādīja, ka šī brīvdiena nepieciešama tādēļ, lai neradītu papildu šķēršļus iedzīvotājiem apmeklēt pāvesta dievkalpojumu.

Kā ziņots, pāvesta Franciska Svētajai misei Aglonā reģistrējušies 31 902 cilvēki no Latvijas un ārvalstīm, aģentūru LETA informēja Latvijas Romas katoļu baznīcas Informācijas centrā.

Tāpat misei reģistrējušies 919 cilvēki no ārvalstīm. Viņu vidū visvairāk ciemiņu būs no Baltkrievijas, kā arī cilvēki ieradīsies no Krievijas, Polijas, Lietuvas un citām valstīm.