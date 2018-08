Miera dārzā noslēgusies Latvijas Skeitborda līgas sezona

Vans Latvijas Skeitborda līgas (VLSL) 2018. gada sezona ir noslēgusies ar lieliskām sacensībām Miera dārza skeitparkā. Atšķirīgi no iepriekšējā gada, kur VLSL sezona noslēdzās ar trešo posmu Cēsīs, šogad sacensību sērija bija kļuvusi garāka un klāt nācis ceturtais posms, tādējādi padarot cīņu par uzvaru vēl saspringtāku. Šīs bija pirmās skeitborda sacensības Miera dārza skeitparkā kopš tā uzcelšanas 2015. gadā.

Iesācēju grupā jau kopš VLSL'18 pirmā posma Barona ielas skeitparkā iezīmējās top 3 braucēji, kuri pārliecinoši saglabāja iesākto ritmu un aktīvi apmeklēja visus četrus šā gada posmus. Ar diviem trešo un diviem ceturto vietu finišiem kopvērtējuma trešo vietu ieņem Oto Kopcis. Iegūstot trīs otrās un vienu trešo vietu, sezonas kopvērtējuma otro vietu ieņem Kristers Kraupša. Tomēr pārliecinošu uzvaru un vislielāko punktu daudzumu no visām sacensību grupām ieguva Uvis Cinītis, kurš 2018. gada sezonā uzvarēja trīs posmos un vienā ieguva otro vietu. Jāmin, ka visi top 3 braucēji ir arī Rīgas Skeitborda skolas audzēkņi.

Noslēdzoties Amatieru grupas braucieniem, bija skaidrs, ka uz pjedestāla būs kāds no Cēsu pārstāvjiem, bet pēc tiesnešu vērtējuma izrādījās, ka visi trīs braucēji no Cēsīm ierindojās top 3. Pirmo vietu šoreiz izcīnīja Edijs Plūme, kurš izpildīja ļoti labu braucienu, savienojot daudz dažādu triku elementu. Otrais palika Artis Strazdiņš, un trešajā vietā ierindojās iepriekšējā posma uzvarētājs Dāvis Daukšts.

Amatieru grupā sezonas kopvērtējuma uzvarētājs nebija zināms līdz pat 4. posma amatieru pēdējiem braucieniem. Kopā 2018. gada VLSL sezonā piedalījās 17 amatieri, bet tikai daži no viņiem - vairākos posmos, attiecīgi nebija izteikta sezonas līdera. Kopvērtējumā radās vel nebijusi situācija, kad pirmo vietu sezonā dalīja trīs braucēji: Dāvis Daukšts un Edijs Plūme no Cēsīm un Mārtiņš Reitups no Rīgas.