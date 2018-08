Tiesa atcēlusi CVK lēmumu svītrot Taupmani no "Par alternatīvu" vēlēšanu saraksta

Tajā skaidrots, ka tiesa pēc analoģijas piemēroja Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma normas, kurā noteikts, ka Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātu un EP nevar ievēlēt personu, kura Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas saslimusi ar psihisku slimību, kas tai atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurai sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, kas nav atcelts.

Tiesa norādīja, ka šāds normas frāzējums tika ieviests pēc CVK ierosinājuma, līdz ar to būtu sagaidāms, ka tieši CVK spētu sniegt skaidrojumu par šāda atšķirīga regulējuma nepieciešamību, ko komisija izskatāmajā lietā nav darījusi.

Līdz ar to tiesa nesaskatīja kādu no nacionālajām interesēm izrietošu un būtisku personas pamattiesību ierobežojumu pamatojošu argumentu, kas norādītu uz to, ka uz Saeimas deputātu kandidātiem būtu attiecināmi stingrāki ierobežojumi, nekā uz EP deputātu kandidātiem. Uz šādas atšķirīgas pieejas nepieciešamību nav norādījusi arī CVK, skaidroja tiesā.