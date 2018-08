Viss Tavam auto - internetveikalā AutoViss.lv

AutoViss.lv ir izpelnījis klientu uzticību pateicoties augstas kvalitātes servisam un to, ka tas ir orientēts uz Latvijas lielāko pilsētu klietu vajadzībām. Produkcijas piegāde tiek veikta uz visām Latvijas pilsētām.

Veicot rezerves daļu pieteikumu no rīta, to piegāde notiks dienas laikā. Ja pasūtījums tiek veikts vakarā, tad rezerves daļas tiks piegādātas nākamajā dienā. Tikai retos gadījumos, ja pieprasīta oriģināldetaļa, kuras piegādei no Eiropas valstīm nepieciešams laiks, tā tiek piegādāta ilgākā laika periodā. Par piegādes termiņu menedžeris informē pasūtītāju un vienojas par labāko risinājumu.