Pirmatnējā grēka gūstā

Lielāka katoļu baznīcas pretruna attiecībā uz cilvēka seksualitāti ir iedēstīta jau Vecajā Derībā. Saskaņā ar svētajiem rakstiem Ādama un Ievas dumpinieciskā rīcība, nogaršojot aizliegto augli no labā un ļaunā atzīšanas koka, ir cilvēces pirmatnējais grēks. Pirmā cilvēku pāra noziegums bija tik šaušalīgs, ka viņi par to tika nekavējoties izraidīti no Ēdenes dārza. Līdz ar to Ādams un Ieva un visi viņu pēcnācēji kļuva mirstīgi, vadīja ciešanu pilnu dzīvi un sievietes sāpēs dzemdēja bērnus, kuri paaudžu paaudzēs jau piedzimstot pārmantoja savu vecāku grēku, no kura varēja tapt pestīti tikai pēc nāves, un arī tad tikai ar nosacījumu, ka būs aizvadījuši tikumīgu dzīvi.