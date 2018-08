Uz lielā ekrāna asa sižeta filma ar Marku Vālbergu galvenajā lomā

Viens no galveno lomu atveidotājiem - Marks Vālbergs ir divreiz nominēts „Oskara“ balvai, un izrādās, ka aktiermāksla ir tikai viena no viņa personības šķautnēm. Agrā jaunībā viņš ir sasniedzis ievērojamus panākumus mūzikā – 90. gados viņš darbojās ar segvārdu Marky Mark un muzikālās apvienības „Marky Mark and the Funky Banch“ ietvaros ar dziesmu „Good Vibrations“ iekļuva pirmajā vietā prestižajā Amerikas dziesmu topā Billboard Hot 100. Dziesma kļuva populāra vairākās valstīs visā pasaulē, tostarp arī Latvijā.