Aminata jauno singlu izdod sadarbībā ar amerikāņu “Sony Music”

Aminatas dziesmas pārsvarā ir par dažādajām izjūtām, kas saistītas ar ikvienam svarīgo dzīves sastāvdaļu mīlestību, un arī “Don’t Talk About It” nav izņēmums – tā ir kā tematisks turpinājums iepriekšējam singlam “Zero Love” un uzbur to juteklisko sajūtu, kāda gandrīz vai taustāmi uzrodas kaut kur zem ādas, kad sajūti jaunu romantisko attiecību sākšanos... Jauno dziesmu Aminata sarakstījusi kopā ar daudz pieredzējušiem Zviedrijas autoriem un producentiem – Jonas Filtenborg, Pontus Persson un Andrei Amartinesei.

“Don’t Talk About It” videoklips tapa Barselonā, par ko Aminatai bija dubults prieks, jo viņa šajā Spānijas lielpilsētā bija pirmoreiz un labprāt tur atgrieztos vienkārši kā tūriste. “Kad pirmoreiz satikos ar klipa režisori Jūliju Kovu, biju nedaudz skeptiska par domu filmēt klipu Barselonā, jo tādas lietas nav viegli organizēt,” stāsta Aminata. “Taču priecājos, ka tomēr piekritu, jo filmēšana tika noorganizēta ļoti augstā līmenī un viss sanāca pat labāk, nekā cerēju. Režisore klipā ieraudzīja savu stāstu un bija ļoti neatlaidīga, lai to pienācīgi izstāstītu. Patika arī darbs tik starptautiskā komandā, jo tajā bija iesaistīti cilvēki ne tikai no Latvijas, bet arī no Spānijas, Vācijas, Meksikas, Krievijas...”