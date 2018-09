Turpinām sarunu par skolu reformu, kuras gaitā likvidētas 11 internātskolas, kas tradicionāli bija tāds kā mazākais ļaunums pret izvēli “bērnunams”, un turpinās speciālo skolu slēgšana. Kas notiek ar bērnu, kas no nabadzīgas vides, sociālā riska ģimenes nonāk skolā, kurā ir augsts materiālais līmenis? “Tā nav tikai laukos, bet arī Rīgā. Ja tu esi no nabadzīgas ģimenes un sāc iet skolā, kur ir bērni no turīgām ģimenēm, ar tevi ir cauri - nories. Tev nav aifona, un tu esi bomzis! Pusaudži ir ārkārtīgi nežēlīgi. Amerikā deviņus gadus vecs puika vasaras brīvlaikā mammai atzinās, ka viņam patīk nēsāt kleitu. Mamma iedrošināja dēlu, sakot, ka mīl viņu tikpat stipri. Zēns aizgāja uz skolu un atklātu sirdi to pastāstīja saviem klasesbiedriem. Pēc dažām dienām viņš izdarīja pašnāvību.