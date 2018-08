Aizsardzības līnijā no iepriekšējās sezonas palikuši vien Uvis Balinskis, Kristaps Zīle un lietuvietis Nerijus Ališausks. Viens no būtiskākajiem papildinājumiem ir pieredzējušā Kristapa Sotnieka atgriešanās dzimtajā klubā. Viņš iepriekšējās divas sezonas pavadīja citā KHL vienībā Toljati "Lada", kura pavasarī tika izslēgta no līgas, taču aizsargs vasaras sākumā noslēdza līgumu ar "Dinamo".

Būtiskas izmaiņas ir arī uzbrukuma līnijā, jo Rīgas "Dinamo" atstājis iepriekšējās sezonas komandas kapteinis un pēdējo gadu vienības rezultatīvākais spēlētājs Miks Indrašis, kurš pārcēlies uz Maskavas "Dinamo". Ierindā gan palikuši iepriekšējās sezonas nākamie divi rezultatīvākie vīri - Miķelis Rēdlihs un Brendons Makmilans, kā arī atšķirībā no iepriekšējās sezonas, šo jau no sākuma sāks tehniskais Lauris Dārziņš.

Savukārt no tiem, kas papildinājuši komandu, noteikti jāizceļ pieredzējušais centra uzbrucējs Andris Džeriņš, kurš iepriekšējās divas sezonas spēlēja Čehijas augstākās līgas klubā Hradeckrālovas "Mountfield", kā arī Latvijas hokeja jaunais talants Mārtiņš Dzierkals, kurš, nespējot nostiprināties Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Toronto "Maple Leafs" sistēmā, nolēma atgriezties mājās. Daudz tiek gaidīts arī no kanādieša Kevina Klārka un no zviedra Līnusa Videla, kurš Rīgas klubā atgriezies pēc trīs sezonu pārtraukuma. Tāpat no leģionāriem uzbrukuma rindas papildinājis arī soms Matiass Mitinens.